Avukat ortağını "Bizi iyi savunmadın" diyerek ayağından vurdu

"DAVAYI KAYBETTİK"



Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, iddiaya göre Bilal K., "Bizi iyi savunmadın, o yüzden davayı kaybettik" diyerek Semih G.'yi tabanca ile ayağından yaraladı. Tabanca sesini duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Semih G., ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Polis ekipleri kolej içerisinde bir adet boş kovan buldu. Boş kovan ve deliller incelenmek üzere olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplandı.