Beylikdüzü'nde metrobüste korkutan yangın! Yolcular tahliye edildi

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın saat 16.45 sıralarında Haramidere mevki Beylikdüzü metrobüs yolu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi. Çıkan dumanları fark eden sürücü yolcuları tahliye etti.