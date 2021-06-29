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Giriş Tarihi: 29.6.2021 17:34 Son Güncelleme: 29.6.2021 17:37

Beylikdüzü'nde metrobüste korkutan yangın! Yolcular tahliye edildi

İHA
Beylikdüzü'nde metrobüste korkutan yangın! Yolcular tahliye edildi

İstanbul Beylikdüzü’nde seyir halindeki bir metrobüste çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Çıkan dumanları fark eden sürücü yolcuları tahliye ederken, yangın büyümeden söndürüldü.

Haramidere'den Beylikdüzü İstikametine giden metrobüste çıkan dumanlar korkuya sebep oldu. Metrobüs görevlilerinin müdahalesi ile dumanlar durdurulurken araç otoparka çekildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın saat 16.45 sıralarında Haramidere mevki Beylikdüzü metrobüs yolu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi. Çıkan dumanları fark eden sürücü yolcuları tahliye etti.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Metrobüsün altından çıkan dumanlar korkuya neden oldu. Görevlerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Metrobüs çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Metrobüsten dumanlar yükselince yolcular tahliye edildi | Video

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Beylikdüzü'nde metrobüste korkutan yangın! Yolcular tahliye edildi
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