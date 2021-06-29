Bin 300 lira için 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladılar

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde 25 Haziran akşamı meydana gelen olay da 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. İddiaya göre Afgan uyruklu 3 kişinin yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz 3 kişi önce Sefter Ali'yi bıçaklayarak öldürdü. Ardından arkadaşları Mohammed T. ve Adil A.yı da yaraladı. Şüpheliler evde bulunan 6 cep telefonunu bin 300 lira parayı da alıp kaçtı.





İhbar üzerine olay yerine giden ekipler Sefter Ali'nin öldüğünü diğer iki kişinin hafif şekilde yaralandığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri konuyla ilgili çalışma başlattı.



KISA SÜREDE YAKALANDILAR



Yapılan çalışmalarda kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi tespit etti. Olaydan kısa bir süre sonra kimlikleri tespit edilen şüpheliler Hisral K., Abdılsamet A. ve Abdulgaffar G. Sultangazi'de gözaltına alındı.





CİNAYETİ İŞLEYENİ YARALILAR TEŞHİS ETTİ



Yaralı şahıslarca da teşhis edilen şüphelilerden Hisral K'nın cinayeti işleyen kişi olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerden Abdulgaffar G'nin üzerinde çalıntı telefonlardan biri çıktı. Şüpheliler Cinayet Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.