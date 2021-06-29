Boşanmak isteyen eşe 16 bıçak darbesi! İlk kez hakim karşısına çıktı

İstanbul Bayrampaşa gördüğü şiddetten kaçarak annesinin evine taşınan ve boşanma davası açan eşi Aleyna Tülay Taş'ı sokakta defalarca bıçaklayarak yaralayan Okan Taş hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Okan Taş 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı.

Olay, 2 Nisan 2021 günü, saat 16.30'da yaşandı. 1,5 yıldır evli olduğu eşi Okan Taş'tan gördüğü şiddet nedeniyle annesinin evine taşınan Aleyna Tülay Taş, olay günü kızı için alışveriş yapmak için sokağa çıktı. Ancak sokakta kendisini bekleyen eşi Okan Taş tarafından defalarca kez bıçaklandı. Olay yerinden kaçan Okan Taş, polis tarafından yakalandı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



ALDATTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ



Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Okan Taş hakkında dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, şikayetçi Aleyna Tülay Taş ile Okan Taş'ın resmi nikahla evli oldukları belirtilmişti. Aleyna Tülay Taş'ın sokakta yürüdüğü sırada şüpheli Okan Taş'ın arkasından gelerek elindeki 12 CM uzunluğundaki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı aktarılmıştı. Okan Taş'ın savunmasında, sokakta yürürken tesadüfen Aleyna Tülay Taş ile karşılaştığı, kendisini aldattığını düşündüğü için bir anlık sinirle elindeki bıçakla bacak ve sırt kısmına vurduğunu, öldürme kastının olmadığını ve pişman olduğunu öne sürülmüştü.



YERDE BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ



Boşanma aşamasındaki eşini birden çok kez bıçakladığı, görüntülere göre vücudunun değişik bölgelerine seri bir şekilde eylemini gerçekleştirdiği, Aleyna Tülay Taş'ın yere düşmesi sonrasında da eylemine devam ettiği gerçeği ortaya çıkmıştı. Okan Taş'ın 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edilmişti.



İLK CELSE



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya Aleyna Tülay Taş katılım sağladı. Tutuklu sanık Okan Taş SEGBİS aracılığıyla katılım gerçekleştirildi.

AVUKATI TAHLİYESİNİ İSTEDİ



Sanık Okan Taş savunmasında şikayetçinin kendisini aldattığını, olay günü kendisiyle tahrik edici şekilde konuştuğunu iddia etti. Sanık avukatı, müvekkilin de boşanma davası açtığını belirterek aldatma konuları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, tahrik altında hareket ettiğini belirterek suç vasfının değişmesi ihtimali nedeniyle tutuksuz yargılanmasını talep etti.



TUTUKLULUK DEVAM



Şikayetçi Aleyna Tülay Taş ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın kaçma ihtimali nedeniyle tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"TAM 16 BIÇAK DARBESİ VAR"



Duruşma sonrasında Aleyna Tülay Taş, adliye önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaparak "2 Nisan günü kızıma bir şeyler almak için dışarı çıkmıştım. Caddede bir anda, arkamdan gelerek bıçağını gösterdi. Günlerdir benim dışarıya çıkmamı beklediğini söyledi. Beni sürükleyerek sokağa soktu ve o sırada bıçaklamaya başladı. Tam 16 tane bıçak darbesi var. Daha sonrasında hastane süreci geçirdim. İki kez kalbim durdu, akciğerim söndü. Tedavi süreci sonrası kendisi zaten tutuklanmıştı. Şu an ilk duruşma görüldü. Hakim duruşmanın 21 Ekim'e ertelenmesine, sanığın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Duruşmaya kendisi görüntülü olarak katıldı. İfadesinde, benim onu aldattığımı iddia etti. Fakat elinde hiçbir kanıt olmadığı için hakim kanıt sordu. Şikayetçiyim" dedi.