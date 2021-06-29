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Giriş Tarihi: 29.6.2021 10:41

Bursa’da komşu kavgası

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da komşu kavgası

Bursa’da 48 yaşındaki Kenan Ateş, tartıştığı komşusu 48 yaşındaki Canan Kırmızı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Osmangazi İlçesi Koğukçınar Mahallesi'nde ikamet eden Canan Kırmızı, gürültü yaptıkları gerekçesiyle sokakta oturan Kenan Ateş'in ailesinin üzerine su döktü. Bunun üzerine Kenan Ateş, Canan Kırmızı ile tartışmaya başladı. Başlayan tartışma büyüdü kavgaya dönüştü. Evden bıçak alarak kavgaya devam eden Canan Kırmızı, komşusu Kenan Ateş'i bıçak darbeleriyle ağır yaraladı. Diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kenan Ateş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hemen yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kenan Ateş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri komşusunu bıçakladıktan sonra evine kaçan Canan Kırmızı'yı gözaltına aldı.

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Bursa’da komşu kavgası
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