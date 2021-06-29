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Giriş Tarihi: 30.6.2021 03:39 Son Güncelleme: 30.6.2021 03:55

Bursa’da otobanda yürüyen yayaya tır çarptı

İHA
Bursa’da otobanda yürüyen yayaya tır çarptı

Bursa'da akşam saatlerinde otobanda yaya olarak gezen kimliği belirsiz bir kişi tırın altında kaldı. Tırın altında yaklaşık 200 metre sürüklenen şahıs hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Otobanda yaya olarak gezen kimliği belirsiz bir kişi, Bülent M. idaresindeki tırın çarpması sonucu yaklaşık 200 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi. Erkek olduğu tespit edilen şahsın cesedi olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından tırın altından çıkartıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, tır sürücüsü Bülent M. gözaltına alındı. Cesedin kimliğini belirlemeye çalışan polis ekipleri, intihar ihtimali üzerinde dururken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa’da otobanda yürüyen yayaya tır çarptı
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