Bursa’da otobanda yürüyen yayaya tır çarptı

Kaza saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Otobanda yaya olarak gezen kimliği belirsiz bir kişi, Bülent M. idaresindeki tırın çarpması sonucu yaklaşık 200 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi. Erkek olduğu tespit edilen şahsın cesedi olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından tırın altından çıkartıldı.