Bursa'da pes dedirten olay: Doktor kasiyer çıktı!

Küçük çocuk, burada yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Baba Mustafa Demir ise, hem güvenlik önlemlerinin alınmaması hem doktorun bulunmaması hem de kasiyer çalışanın doktor olduğunu iddia ettikleri gerekçesiyle Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.