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Giriş Tarihi: 29.6.2021 17:27 Son Güncelleme: 29.6.2021 17:30

Cami inşaatında 1 yıldır hırsızlık olayı olmamış

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Cami inşaatında 1 yıldır hırsızlık olayı olmamış

Ankara'da bir derneğin yapımını üstlendiği cami inşaatında sık sık hırsızlık yaşandığını fark eden dernek başkanı ve arkadaşları, geceleri ateş yakarak nöbet tuttuğu yönünde çıkan haber üzerine Ankara Emniyeti olayın gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı. Cami inşaatında 1 yıldır herhangi bir hırsızlık olayının olmadığını, senet ile alınan inşaat malzemelerine zarar gelememesi için nöbet tuttukları ortaya çıktı.

Ankara Altındağ ilçesi Kazımkarabekir Caddesi'nde bir caminin yapımını üstlenen Yeni Sanayi Çarşısı Kazıkiçi Bostanları Camii Yaptırma ve Onarma Derneğinin üyeleri, geceleri inşaat önünde ateş yakarak sabaha kadar hırsılara karşı nöbet tuttukları yönünde çıkan haberin doğru olmadığı ortaya çıktı. Dernek Başkanı Osman Araç ile arkadaşı Şaban Bektaş ve bazı üyelerin asılsız beyanlarını Ankara Emniyeti ortaya çıkardı.

Ankara İl Emniyet Genel Müdürlüğü cami inşaatında 1 yıldır herhangi bir hırsızlık olayın olmadığını aktardı.

Yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verdi:

"Habere konu inşaat alanında yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliğine 26.03.2019 ve 25.05.2020 tarihli iki müracaat olduğu tespit edilmiştir. Dernek görevlileri, 28.06.2021 tarihinde yapılan görüşmede son bir yılda herhangi bir hırsızlık olayının gerçekleşmediğini, bir iş yerinden senet karşılığı alınan inşaat malzemelerinin çalınmasını önlemek için nöbet tuttuklarını beyan etmişlerdir."

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Cami inşaatında 1 yıldır hırsızlık olayı olmamış
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