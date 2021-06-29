Cami inşaatında 1 yıldır hırsızlık olayı olmamış

Ankara Altındağ ilçesi Kazımkarabekir Caddesi'nde bir caminin yapımını üstlenen Yeni Sanayi Çarşısı Kazıkiçi Bostanları Camii Yaptırma ve Onarma Derneğinin üyeleri, geceleri inşaat önünde ateş yakarak sabaha kadar hırsılara karşı nöbet tuttukları yönünde çıkan haberin doğru olmadığı ortaya çıktı. Dernek Başkanı Osman Araç ile arkadaşı Şaban Bektaş ve bazı üyelerin asılsız beyanlarını Ankara Emniyeti ortaya çıkardı.

Ankara İl Emniyet Genel Müdürlüğü cami inşaatında 1 yıldır herhangi bir hırsızlık olayın olmadığını aktardı.

Yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verdi:

"Habere konu inşaat alanında yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliğine 26.03.2019 ve 25.05.2020 tarihli iki müracaat olduğu tespit edilmiştir. Dernek görevlileri, 28.06.2021 tarihinde yapılan görüşmede son bir yılda herhangi bir hırsızlık olayının gerçekleşmediğini, bir iş yerinden senet karşılığı alınan inşaat malzemelerinin çalınmasını önlemek için nöbet tuttuklarını beyan etmişlerdir."