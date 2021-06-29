28 Haziran 2021 Pazartesi günü için Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği çekiliş sonuçları canlı yayında ve noter huzurunda açıklanmış oldu. Büyük ikramiye 174 milyon lirayı aşarken haftanın ilk çekilişi için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Bu başlık altından 28 Haziran Pazartesi MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ sorgulama ekranı!
28 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.
Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 174 milyon 272 bin 556 TL. 28 Haziran 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -7-44-45-57-62-66- ve joker:88 oldu.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek.
NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.