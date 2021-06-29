Cinayet zanlısı Hatay’da yakalandı

Konya'nın Karaçay İlçesi Tatlıcak Mahallesi yakınlarında bulunan boş arazide 26 Haziran Cumartesi günü Suriyeli Abdullah Mansur El Kaddes'i (24) bıçaklayarak öldüren Kusay El-Yasin (28) olay sonrası kayıplara karıştı. Zanlının izini süren Konya polisi şüphelinin eşi ve iki akrabası ile birlikte Hatay'a doğru yola çıktığını belirledi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Konya Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu cinayet zanlısı Kusay El-Yasin Belen ilçesinde ki kontrol noktasında durdurulan araçta yakalandı.

Cinayet zanlısı Kusay El-Yasin'in eşi ve iki akrabası ile birlikte Suriye'ye kaçmak için Hatay'a geldiği belirlendi. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Kusay El-Yasin, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.