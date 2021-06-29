Denizli'de korkunç olay: Arkadaşını bıçaklayıp 4. kattan atladı!

Korkunç olay, saat 12.00 sıralarında, Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Afganistan uyruklu Kifayet A. ile ev arkadaşı Hasan K. arasında belirlemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan K., Kifayet A.'yı bıçakladı. Olayın ardından balkondan atlayan Hasan K. yaralandı.