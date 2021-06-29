Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga! Ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 15 yaralı

2 ÖLÜ, 15 YARALI

Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 5'i ağır 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.