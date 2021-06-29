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Giriş Tarihi: 29.6.2021 20:28 Son Güncelleme: 29.6.2021 20:54

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga! Ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 15 yaralı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga! Ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 15 yaralı

Diyarbakır’da salı pazarında, kıraathane işletmecileri ile pazarcılar arasındaki çay parası kavgasında kan aktı. Yaklaşık 30 kişinin karıştığı silahlı, sopalı ve bıçaklı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 15 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Salı Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarcılar ve kıraathane işletmecileri arasında çay meselesinden tartışma çıktı.

2 ÖLÜ, 15 YARALI

Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 5'i ağır 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, polis olay yeri ve hastane çevresine güvenlik güçleri adeta etten duvar ördü.

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Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga! Ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 15 yaralı
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