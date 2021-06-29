Diyarbakır'ın ilk köpek çiftliği: Dünyanın en değerli ırkı yetişiyor

Liceli girişimci Engin Zengin, anavatanı Almanya ve Polonya olan önce Taylan'da kurulan çiftliklerde yetiştirilen dünyanın en değerli köpek ırklarından biri olan Pomeranian'ı çiftliğinde çalışan Taylandlı Wılawan Sıngkrathok ile tanışınca hayatında önüm noktası yaşadı. Gerçekte GSM bayi bulunan Zengin, Türkiye'ye döndükten Pomeranian ırkı köpek çiftliği kurmaya karar verdi. Yaptığı araştırma sonucu kent merkezinde bunun imkânsız olduğuna insanlardan uzak bir noktada kurulabileceğini öğrenen Zengin, memleketi Lice'de kendisine ait arazide çiftliği kurmaya karar verdi.

TAYLANDLI ARKADAŞI BİR YIL DİYARBAKIR'DA KALDI

Pomeranian kurulum aşamasını SABAH'a anlatan Engin Zengin, çalıştığı firmanın aracığıyla 2018 yılında Tayland'a turistik gezi yaptığını belirterek şöyle dedi:

"Burada tanıştığım Taylandlı Wılawan Sıngkrathok'un köpek çiftliğini gezdik. Köpekleri çok sevdiğim için bu ırk çok ilgimi çekti. Çiftlikte yetiştirilen köpeklerin dünyanın dört bir yanına satıldığı belirtildi. Gezinin ardından Türkiye'ye döndüm. İnternetten köpek ırkı ile ilgili bir araştırma yaptım, ardından ailemle de görüştükten sonra Diyarbakır'da çiftliği kurmaya karar verdim. Bir süre sonra yeniden gittiğim Taylan'da Wılawan ile konuyu görüştük. Bana bu ırkların çok hassas olduğunu ve özel bir bakım istediğini söyledi. Kendisine kararımı verdiğimi ve kuracağımı söyledim. Wılawan ile anlaştık, Türkiye'ye geldi ve Lice'de aileme ait araziyi gördü. Burada kurmaya karar kıldık. Bir yıl bizimle burada kaldı. Köpeklerin bakımı, yemesi, tüm yetiştirme tarzını bize bir yılda öğretti. Wılawan, bir yıl sonra ülkesine döndü ve artık ben ailemle çiftlikte Pomeranian ırk köpeğini yetiştirmeye başladım."





"NADİR BİR IRK"

Pomeranian ırkı köpeğin anavatanının Almanya ve Polonya olduğunu ancak Taylan'da çiftliklerde yetiştirilip dünyanın her tarafına satıldığını ifade eden Zengin, "Pomeranian, dünyanın en değerli ve en hassa ırk köpeklerinden biridir. ünyada en büyük çiftlikler Taylan'da bulunuyor. Tayland'ın kırsal bölgelerinde onlarca çiftlikte bu ırk ve benzeri köpekler yetiştiriliyor. Pomeranian ırkı köpekler aynı zamanda 'sosyete köpeği' olarak da biliniyor. Biz 9 köpek ile başladık, şuanda 30 köpeğe ulaştık" dedi. Zengin, köpeklerin 2 ile 8 bin Euro değerinde olması nedeniyle dünyada en pahallı ırklar arasında yer aldığını belirterek, "Hedefim Avrupa'nın en büyük Pomeranian çiftliğini Lice'de kurup ve bütün Avrupa'ya bu ırkı ihraç etmek istiyorum" dedi.

"MERAKLILARI ÖNCE İNANMADI"

Yaklaşık 2 yıldır Türkiye'nin değişik yerlerine bu köpeklerden gönderdiklerini kaydeden Engin Zengin, "Burayı ilk kurduğumuzda köpek meraklıları, Lice gibi bir yerde Pomeranian ırkı köpek çiftliğinin olduğuna inanamadılar. Bizi telefonla arayıp, doğru olup olmadığını sorguladılar. Ancak daha sonra bize telefonla sorunlar gelip çiftliği görünce bize inandılar" dedi.

POMERANİAN IRKI?

Pomeranian, Pomeranya köpeği veya kısaca 'Pom', Orta Avrupa'nın Pomeranya bölgesi (Kuzey Polonya ve Doğu Almanya bugünkü bölümü) adını alan Spitz tipi köpek cinsidir. Genellikle süs köpeği olarak bilinir. Pomeranian özellikle büyük Spitz tipi köpekler, Alman Spitz soyundan üretilmiştir. Bu Alman Spitz cinsinin bir çeşidi olarak Fédération Internationale Cynologique tarafından tespit edilmiştir. Birçok ülkede, Zwergspitz (cüce spitz) olarak bilinir. Genel olarak, Pomeranian sağlam, sağlıklı bir köpek ırkıdır. Sevecen ve arkadaş canlısı köpeklerdir. ABD'de en popüler 15 köpek cinsi arasındadır. Özellikle son yıllarda, maddi durumu yüksek veya ünlü kişilerin bakmayı tercih ettiği köpek cinsidir. Petshoplarda da yüksek fiyatlara satılırlar. Pomeranian köpek ırkının ortalama yaşam süresi 12 ile 16 yıl arasında değişiklik göstermekte, yetişkinlik dönemlerinde ise ortalama 20 santimetre büyümektedirler. Yetişkinlik döneminde Pomeranian köpeklerin ortalama ağırlıkları 1,9 ile 3,5 kilogram arasında değişiklik gösterir.