Düğün kameramanı basın kartıyla polisleri tehdit etti

Konya Merkez Meram ilçesi Dutlukır Kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, dün M.E.G. idaresindeki otomobili durdurdu. Ekipler M.E.G'nin yanında yolcu olarak bulunan B.N.K'nın (22) emniyet kemerinin takılı olmaması üzerine idari işlem yaptı. M.E.G. arkadaşına 144 TL ceza kesilmesi üzerine basın kartını göstererek ceza kesilmemesini istedi. Cezanın iptal edilmemesine sinirlenen M.E.G, cep telefonu kamerasını açıp, görevli polisleri kayda almaya başladı. Polisleri tahrik eden ve onları sosyal mesafe kuralına uymamakla tehdit eden M.E.G, ambulansı arayıp darp edildiğini söyledi.

Sağlık ekiplerinin "Vücudunuzda darp izi yok" demesi üzerine psikolojisinin bozulduğunu belirten M.E.G. ambulansla hastaneye götürüldü. Kolunda nerede ve ne zaman olduğu anlaşılamayan bir ağrı olduğu ileri süren M.E.G. polislerden şikayetçi oldu. 6 polis memuru da M.E.G'den şikayetçi oldu. M.E.G. hakkında, 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'görev başındaki memura görevini yaptırmama' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Ceza kesilen B.N.K. da ifadesinde emniyet kemerinin takılı olmadığını, polislerin de bunun üzerine ceza kestiğini doğrulayarak polislerden şikayetçi olmadı.