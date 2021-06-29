Emekli astsubaydan örnek başarı

Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra emekli olan ve başta çocukları olmak üzere tüm gençlere örnek teşkil etmek isteyen Murat Turhan iki yıl önce üniversite sınavlarına girdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümünü kazanan Turan okuduğu bölümden birincilikle mezun oldu. Emekli astsubay Murat Turan, düzenlenen törenle diplomasını aldı.

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"YETER Kİ İSTEYİN"

Murat Turan, "Örgün eğitim görmek için geldim, fakat pandemiden dolayı devam edemedim. İnşallah önümüzdeki sene sivil havacılık bölümüne devam edeceğim. Gençlere mesajım; ben yapabildiysem bütün gençlerimiz yapar. Yeter ki istesinler, ne olursa olsun okumaktan, öğrenmekten asla vazgeçmesinler" diye konuştu. Murat Turan'ın eşi öğretmen Handan Turan, "Çok mutlu ve gururluyuz. Öğrenmenin yaşı yoktur. Eşimin bu azmi gençlere örnek olur diye düşünüyoruz. Eşimi ve mezun olan bütün gençlerimizi tebrik ediyorum. Hayat bitmiş değil." dedi.