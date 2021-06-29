Engelli hayvanların ortopedi dostu

Gürkan Gülanber, 23 yıldan beri klinisyen veteriner hekim olarak, kendisi gibi veteriner hekim abisiyle birlikte çalışmaya başladı. Ağırlıklı olarak cerrahi hastalarıyla, ortopedik ve nörolojik problemli hastalarla karşılaşan tecrübeli veteriner Gürkan Gülanber, bu hastaların tedavisi için ihtiyaç duydukları cihazları temin etmekte zorluklar yaşadıklarını söylüyor. Bu cihazların fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve bulmakta zorlandıklarını dile getiren Gülanber, "İlk olarak felçli hayvanlar için yürüteç yapmakla başladım. Tabi ki ilk ve en önemli destekçilerim abim ve eşim oldu. Yürüteci ya da protezi gönderdikten sonra hasta sahibinden gelecek olan video ya da fotoğrafları bekliyorum. Onları ayağa kalkmış, koşarken, yürürken, sahibiyle eğlenirken gördüğüm an işimin en tatmin edici anı oluyor" dedi.





"ASKIDA YÜRÜTEÇ" PROJESİ



Maddi imkânları kısıtlı hayvan sahipleri ile yardımseverleri bir araya getirerek "Askıda Yürüteç" projesini hayata geçirdiklerini belirten Gülanber, "Maddi imkânları kısıtlı hasta sahiplerine destek olmak isteyen yardımsever ve hayvansever kişilerin birbirine destek olmasını sağlıyoruz. Şu anda protez ve ortez alanında yoğunlaşmak ve bu alanda daha da ustalaşarak, çok daha fazla ihtiyaç sahibi hayvana ulaşmak ve onların hayata yeniden katılmasını sağlamak en büyük projem" dedi.



ONLARI AYAĞA KALKMIŞ KOŞLARKEN GÖRMEK YETİYOR



Tüm ürünleri atölyesinde tek başına tasarlayan Gülanber, "Nasıl ki kendi sağlığımızı uzman ya da hekim olmayan kişilere emanet ettiğimizde üzücü sonuçları oluyorsa, hayvanlar için de böyle. Hayvan dostlarına, kendi hayvanları ya da sokak hayvanları herhangi bir engel ve sakatlık yaşadığında, bu alanda uzman veteriner hekim görüşü almalarını muhakkak öneririm" diye konuştu.