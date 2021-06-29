Eski eşini bıçakladı başında ölmesini bekledi

İstanbul Küçükçekmece
'de kan donduran bir olay yaşandı. Sultan Murat Mahallesi
Şen Sokak'ta saat 07.30 sıralarında E.O. adlı kadın sokakta yürüdüğü sırada 3 yıl önce boşandığı eşi K.E.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan K.E., eski eşini karnından ve bileğinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Sonra da ölümünü izlemek için başında beklemeye başladı. Bu esnada kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri saldırgan K.E.'ye müdahale etti. K.E., elindeki bıçağı fırlatarak olay yerinden kaçtı. Bu sırada kan kaybeden kadının yardımına vatandaşlar koştu. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. K.E. ise yakalanarak gözaltına alındı.