Eski sevgiliye uzaklaştırma

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin
'le ayrıldıktan sonra aralarındaki sular durulmayan Yiğit Marcus Aral
'a kötü haber geldi. Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin'in baş başa yemek yediği Sabancılar
'ın torunu Kerem Kamışlı
'yı Boğaz'da denize atmıştı. Magazin gündemine damga vuran görüntüler sonrası Şevval Şahin, eski sevgilisi hakkında sitem dolu bir mesaj paylaşmış, kendisini güvende hissetmediğini söylemişti. Olayın ardından hem Şevval Şahin hem de Kerem Kamışlı, Yiğit Marcus Aral'dan şikâyetçi oldu. Şikâyetin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
soruşturma başlattı. Gözaltına alınan ve adliyeye getirilen Aral ifadesinde, "Benim kızacağım şekilde Kerem Kamışlı ile sosyal medyada videolarını paylaştı. Amacı beni rencide etmekti" dedi. Mahkeme, Aral'ı Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'nın ikametlerine 100 metreden fazla yaklaşmamasına karar vererek adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.