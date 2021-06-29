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Giriş Tarihi: 29.6.2021 20:37

Gebze’de kaçakçılara ağır darbe

ABBAS ÇAKAR
Gebze’de kaçakçılara ağır darbe

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda, binlerce dolu ve boş makaron ile  kilolarca kaçak tütün, bandrol ve sigara likiti ve sigara dolum makinesi ele geçitrildi.Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, almış olduğu duyum ve yapmış oldukları istihbari çalışmalarsonucunda, Gebze İlçesinde bazı şahısların kaçak sigara satışı yaptıklarına dair bilgilere ulaştı.

Tespit edilen ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 173 bin 600 boş makaron, 87 bin 280 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 250 bin sigara filtresi, 126 paket kaçak pipo tütünü, 70 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü, 65 sökülmüş bandrol, 10 bandrol sökücü ısıtma cihazı, 8 bandrol yapıştırılan yağlı kağıt,1 sigara dolum makinesi, 799 şişe elektronik sigara likiti, 115 şişe elektronik sigara likiti boş şişe, 2 bin 500t elektronik sigara etiketi, 1 elektronik sigara likiti dolum şırıngası, 253 kilo 40 gram esrar, 2 Kuru sıkı tabanca, 18 adet 9×19 mm fişek, 41 adet 7×65 mm fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

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Gebze’de kaçakçılara ağır darbe
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