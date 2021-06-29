Gizli Numara Nasıl Aranır? İOS - Android Özel (Gizliden) Gizli Numaradan Arama İşlemi Nasıl Yapılır?

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve diğer operatör kullanıcıları gizli numaradan arama nasıl yapılır ve gizli numara nasıl aranır sorusuna sıkça cevap arıyor. Bazı telefon görüşmelerinde karşısındaki kişiye numarasını gizlemek ve göstermemek isteyenler gizli numara arama özelliğini aktifleştirerek bu hizmetten faydalanabiliyor. Gizliden arama yapmak yani özel numara arama işlemi için haberimizin ayrıntılarını inceleyebilirsiniz. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hattından İOS İphone'da ve Android için gizli numara arama nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm bilgiler

GİZLİ NUMARA NASIL ARANIR?

Gizli numaradan arama yapmak isteyenler için İOS ve Android cep telefonlarında izleyeceğiniz adımları ayrı ayrı sizler için derledik. Her iki işletim sisteminde de gizli numaradan arama yapmak için izleyeceğiniz adımlar farklı olacaktır. Bu nedenle kullandığınız telefona göre aşağıdaki adımları uygulamayı unutmayınız.

İOS İPHONE'DA GİZLİ NUMARADAN ARAMA NASIL YAPILIR?

Telefonunuzdan Ayarlar menüsüne gidiniz.

Açılan pencerede telefon sekmesine tıklayınız.

Numaramı göster seçeneğini aktif hale getiriniz. (Numaranız aradığınız kişiye gösterilir)

Kutucuğu kapalı hale getirirseniz özel numara ile arama yapmış olursunuz.

ANDROİD TELEFONLARDA GİZLİDEN ARAMA NASIL YAPILIR?

Eğer Android işletim sistemine sahip bir cep telefonuna sahipseniz gizli numaradan arama yapmak için şu adımları izleyiniz.

Ayarlar menüsüne gidiniz.

Arama seçeneğine tıklayınız.

Seçenekler tuşuna basınız.

Daha sonra ise arama ayarlarını seçiniz.

Bu işlemin ardından ''Ek Ayarlar'' menüsüne geçiniz.

Arayan Kimliğini Seç tıklayınız.

Karşınıza çıkan pencereden ''Numarayı Gizle'' seçeneğini aktif hale getiriniz.

GİZLİ NUMARA BULUNABİLİR Mİ?

Numarası gizli olan gelen aramalar özellikle tehdit içerikli veya hakaret ve onur kırıcı aramalar ise bu kişileri bulmak için yapılacak en doğru hareket savcılığa gitmektir. Numarasını gizleyen birini hukuksal yollardan başka türlü bulamazsınız. İşlem savcılık harici hiçbir kanal tarafından gerçekleştirilmez. Yazılı dilekçe ve gerekçe ile yapılan başvurunun ardından inceleme başlatarak gelen aramanın kim tarafından yapıldığı bilgisine ulaşır. Bundan sonrası şikâyetinize göre değişir.

TURKCELL GİZLİ ÖZEL NUMARA ENGELLEME

Turkcell'de gizli numara engellemek için *253# yi çevirip arama yapmanız yeterli olacaktır.

VODAFONE GİZLİ ÖZEL NUMARA ENGELLEME

Vodafone kullanıcısı iseniz özel numaraları engellemek için yapmanız gereken, 7046'ya bir GIZLI AC yazıp kısa mesaj olarak göndermeniz gerekiyor. Bu işlemin ardından gizli numaraların size ulaşması mümkün olmayacaktır.

TÜRK TELEKOM GİZLİ NUMARA ENGELLEME

Türk Telekom'da da aynı Turkcell'de olduğu gibi aramaları engelleyebilirsiniz. Bunun için *253# yi tuşladıktan sonra arama yapmanız yeterli olacaktır. Artık gizli numaralar size ulaşamazlar.