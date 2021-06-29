"Hayalet" çeteden sipariş vurgunu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; E.U. isimli şüphelinin liderliğinde kurulduğu belirlenen bir suç örgütüne operasyon düzenledi. İddialara göre; çetenin üyeleri belirli komisyonların karşılığında bankalardan hesap ve iletişim firmalarından telefon hatları açtırdı.
ÇETENİN 14 ÜYESİ YAKALANDI
Çete üyeleri; internet üzerinden gerçekte olmayan ve "Hayalet" olarak adlandırdıkları eşyaların satışına yönelik ilanlar verdi ve kendilerini arayan vatandaşlardan sözde sattıkları eşyaların bedellerini banka hesaplarına havale ettirdi.
Ödemeleri alan ve mağdurlara satın aldıkları eşyaları göndermeyen çete üyeleri çok sayıda kişiyi dolandırdı. Binlerce mağduru olan çetenin 14 üyesi yakalandı. Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda banka kartı, dijital veri ve suç unsuru ele geçirildi.