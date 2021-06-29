"Hayalet" çeteden sipariş vurgunu

Ödemeleri alan ve mağdurlara satın aldıkları eşyaları göndermeyen çete üyeleri çok sayıda kişiyi dolandırdı. Binlerce mağduru olan çetenin 14 üyesi yakalandı. Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda banka kartı, dijital veri ve suç unsuru ele geçirildi.