Ihlamur toplarken merdivenden düştü

Yakınları hemen 112 Acil Yardım Hattını arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.Talihsiz adamın cenezesı adli işlemler için morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.