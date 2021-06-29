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Giriş Tarihi: 30.6.2021 01:55

Ihlamur toplarken merdivenden düştü

ABBAS ÇAKAR
Ihlamur toplarken merdivenden düştü

Kocaeli Karamürsel İlçesinde meydana gelen olayda,  bahçesindeki Ihlamur Ağacından , ıhlamur toplayan Oğuz Recep Öztürk(70),üzerinde bulunan merdivenin devrilmesi sonucu başını yere vurarak hayatını  kaybetti.

Kocaeli Karamürsel İlçesi Kayacık Mahallesinde oturan ve emekli olduğu öğrenilen Oğuz Recep Öztürk, evinin bahçesinde bulunan ıhlamur ağacından ıhlamur toplamak için dayadığı merdivenin basamağının kırılıp devrilmesi sonucu yere düştü.

Yakınları hemen 112 Acil Yardım Hattını arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.Talihsiz adamın cenezesı adli işlemler için morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ihlamur toplarken merdivenden düştü
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