Ihlamur toplarken merdivenden düştü

Kocaeli Karamürsel İlçesi Kayacık Mahallesinde oturan ve emekli olduğu öğrenilen Oğuz Recep Öztürk, evinin bahçesinde bulunan ıhlamur ağacından ıhlamur toplamak için dayadığı merdivenin basamağının kırılıp devrilmesi sonucu yere düştü.
Yakınları hemen 112 Acil Yardım Hattını arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.Talihsiz adamın cenezesı adli işlemler için morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.