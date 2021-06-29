İstanbul Pendik'te torbacılara operasyon!

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzenlenen operasyona narkotik şube ekiplerinin yanı sıra, özel harekât, polis helikopteri destek verdi.