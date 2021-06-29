İYİ Partili Halil Öztürk'ün 'Elmalı' açıklaması tepki çekti: Bu saçmalıktan vazgeçin

"BİR AN ÖNCE BU SAÇMALIKTAN VAZGEÇİN"

Elmalı'nın kadim bir şehir olduğunu aktaran Öztürk, "Buradan sesleniyorum bu dava İstanbul'da görülseydi, İstanbul davası mı olacaktı? Bir an önce bu saçmalıktan vazgeçin. Sosyal medyada bunu yazanlar, bunu destekleyenler bu davanın ne olduğunu bilin. Elmalı kadim bir şehirdir. Bu davayla Elmalı'nın adını yan yana getirmeyin. İstismara en çok karşı olan, nasıl bir ceza göreceklerse, görmeleri gerektiğini savunan bir başkan olarak, bu davanın Elmalı davası olarak sosyal medyada yazanlara sesleniyorum; lütfen kaldırın bu yazıyı. Dava Elmalı davası değildir. Bir istismar davasıdır. Bunun Elmalı ile hiçbir alakası yoktur. Bu davanın ne olduğunu bilin ona göre paylaşım yapın." dedi.