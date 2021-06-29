Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla 21-28 Haziran tarihleri arasında Beydağ, Bayındır, Bergama, Tire, Torbalı, Ödemiş, Menemen, Kiraz, Kemalpaşa, Urla ve Seferihisar olmak üzere toplam 11 ilçede operasyonlar gerçekleştirdi. Jandarma Narkotik Timleri, narkotik köpekleri ve drone destekli olarak yürütülen operasyonlarda, ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette toplam bin 753 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 100 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 82 gram kenevir tohumu ile 3 adet bong olarak tabir edilen uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.