Kadıköy'de yangın dehşeti: 1 ölü

Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokak içerisinde saat 07.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 1'nci katında yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangına, başta Kadıköy itfaiyesi olmak üzere çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevlerle baş etmeye çalışırken, bir taraftan da üst katlarda kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.