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Giriş Tarihi: 29.6.2021 10:57 Son Güncelleme: 29.6.2021 10:57

Kanlı pusu: İner inmez sıktı!

DHA
Kanlı pusu: İner inmez sıktı!

Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. Hafif ticari aracından inerken silahlı saldırıya uğrayan Tahir Taş (21), kurtarılamadı...

Korkunç olay, gece saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Tahir Taş'a aracından inerken henüz kimliği öğrenilemeyen kişi av tüfeği ile ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Tahir Taş, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tahir Taş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Kanlı pusu: İner inmez sıktı!
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