Kargosu geç geldi diye kuryeyi öldürdüğü iddia edildi



Mehmet Ali İbin

KASTEN YAPMADIĞINI SAVUNDU

Mehmet Ali İbin'in yere düşmesinin ardından müdahale ettiklerini, diğer kargo görevlisinin maktulün epilepsi hastası olduğunu belirten sanık Şahin, İbin'i hastaneye götürdüklerini söyleyerek 'Kesinlikle öldürme kastı ile hareket etmedim. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini istiyorum' dedi.

'OTOPSİDE ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANAMADI'

Sanık avukatı İbrahim Metinoğlu ise savunmasında 'Müvekkilim maktulden kaynaklanan haksız eylemin etkisiyle ve kendisini savunmak amacıyla maktulü itmiştir. Ülkemizde kargo teslimi ile ilgili sürekli benzer sorunlar yaşanmıştır' ifadelerini kullandı. Metinoğlu, otopsi raporunda ölüm sebebinin açıklanmadığını öne sürerek 'Bir kargo teslimi nedeniyle bir kişinin bir başka insanın hayatına kastetmesi düşünülemez. Müvekkilim ile ölen kişi arasında husumet yoktur' dedi.

'SANIK SADECE İTMİŞ OLAMAZ'

Duruşmada yer alan maktulün 8 kardeşi sanıktan şikayetçi olduğunu ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı ise beyanında sanığın savunmalarını kabul etmediğini belirterek 'Sanığın dövüş sporları ile uğraştığını ve bu olaydan sonra sosyal medyadaki hesabını kapattığını çevreden öğrendik. Ölenin iş arkadaşı tarafından 112 aranmasına rağmen 112 beklenmeden Mehmet Ali İbin'in apar topar küçük bir araca konularak hastaneye götürülme istenmesinin amacı sanığın mahkemede indirim almasına yönelik bir eylemdir. Maktulün olay yerinde ağzından kan geldiği tanık beyanlarıyla sabittir. Bu nedenle sanığın sadece itme şeklinde eylemde bulunduğu yönündeki beyanları doğruyu yansıtmamaktadır. Sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz' şeklinde konuştu.

EMANET MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAZI YAZILACAK

Söz verilen sanık Tayfun Şahin, 'Çok üzgünüm, savunmalarımı tekrar ederim. Çok pişmanım, ne diyeceğimi bilemiyorum. Tahliyemi isterim' dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müşteki avukatı tarafından mahkemeye sunulan olay anında teslim edilmesi istenen kargo paketinin mevcut haliyle emanete alınması için emanet müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi.

DAVA ERTELENDİ

Heyet, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne yazı yazılarak sanık Şahin'in lisanslı, amatör ya da profesyonel sporcu olup olmadığı konusunda araştırma yapılarak mahkemeye bilgi verilmesini istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.