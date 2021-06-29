Kargosu geç geldi diye kuryeyi öldürdüğü iddia edildi

Tayfun Şahin ile kargocu Ali İbin'in siparişin geç gelmesi ve istediği adrese gelmemesi üzerine 19 Ekim 2020'de tartıştması sonucu sanık Şahin'in İbin'in yüzüne yumruk attığı ve yere düştüğü, İbin'in sanık ve tanıklar vasıtasıyla hastaneye kaldırıldığı, İbin'in hastanede tedavisi yapılırken beş gün sonra hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Maktulün 18 yıldan beri epilepsi hastası olduğunun öne sürüldüğü ve Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ölümün künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması nedeniyle ölümünün gerçekleştirildiği belirtilirken olay sonrası hakkında dava açılan sanık Tayfun Şahin'in 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.
Katil zanlısı Tayfun Şahin
DURUŞMAYA KATILDI
İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Şahin getirilirken maktul Mehmet Ali İbin'in annesi Çiçek İbin ve babası Mustafa İbinde mahkeme salonunda yerini aldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
'KARGOCUYU ARADIĞIMDA HAKARET ETTİ'
Duruşmada sanık Tayfun Şahin, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek 'Olay günü nişanlım kargodan ayakkabılarını bekliyordu. Adres olarak da benim iş yerimi vermişti. Olay günü saat 14.00'da nişanlımla buluşacaktık. Saat 13.00 gibi berbere tıraş olmaya gittim. Tıraş olduktan sonra nişanlım aradı kargocunun adresi bulamadığını söyleyerek kargocuyu aramamı istedi. Ben de kargoyu aradım, telefona cevap veren kişi bulunduğu yeri söyledi. Ben de bu kişiye iş yerimin bir sokak aşağıda olduğunu söyledim ancak şahıs kabul etmedi. Kargo aracının bulunduğu yere gelip kargoyu alabileceğimi söyledi. Telefonu kapatırken de sinkaflı bir şeyler mırıldandı' şeklinde konuştu.
'İTİNCE YERE DÜŞTÜ, ÇENESİ KİLİTLENDİ'
Kargocunun bulunduğu sokağa gittiğini, kargocuya kargoyu neden işe bırakmadığını sorduğunu ve kargocunun kargo aracının arkasında beklerken kendisini araçtan uzaklaştırdığını söyleyen Şahin, 'Kargo paketini çıkartıp bana gösterdi. Baktığımda üzerinde adres yazılıydı sadece dükkan numarası eksikti. Daha sonra kargo paketini bana vermek üzere aldı paketi bana doğru uzattı. Ben paketi almak için çektiğimde o da vermemek için çekiyordu. Paketi bana vermek istiyor gibi yapıyor ancak paketi vermiyordu. Bu nedenle ben güçsüz olan sol elimle ittim. İtme sonucu şahıs 3-4 adım geriye gitti. Birden yere düştü. Yere düştüğünde ayakları ve çenesi kilitlenmiş vaziyetteydi' dedi.
Mehmet Ali İbin
KASTEN YAPMADIĞINI SAVUNDU
Mehmet Ali İbin'in yere düşmesinin ardından müdahale ettiklerini, diğer kargo görevlisinin maktulün epilepsi hastası olduğunu belirten sanık Şahin, İbin'i hastaneye götürdüklerini söyleyerek 'Kesinlikle öldürme kastı ile hareket etmedim. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini istiyorum' dedi.
'OTOPSİDE ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANAMADI'
Sanık avukatı İbrahim Metinoğlu ise savunmasında 'Müvekkilim maktulden kaynaklanan haksız eylemin etkisiyle ve kendisini savunmak amacıyla maktulü itmiştir. Ülkemizde kargo teslimi ile ilgili sürekli benzer sorunlar yaşanmıştır' ifadelerini kullandı. Metinoğlu, otopsi raporunda ölüm sebebinin açıklanmadığını öne sürerek 'Bir kargo teslimi nedeniyle bir kişinin bir başka insanın hayatına kastetmesi düşünülemez. Müvekkilim ile ölen kişi arasında husumet yoktur' dedi.
'SANIK SADECE İTMİŞ OLAMAZ'
Duruşmada yer alan maktulün 8 kardeşi sanıktan şikayetçi olduğunu ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı ise beyanında sanığın savunmalarını kabul etmediğini belirterek 'Sanığın dövüş sporları ile uğraştığını ve bu olaydan sonra sosyal medyadaki hesabını kapattığını çevreden öğrendik. Ölenin iş arkadaşı tarafından 112 aranmasına rağmen 112 beklenmeden Mehmet Ali İbin'in apar topar küçük bir araca konularak hastaneye götürülme istenmesinin amacı sanığın mahkemede indirim almasına yönelik bir eylemdir. Maktulün olay yerinde ağzından kan geldiği tanık beyanlarıyla sabittir. Bu nedenle sanığın sadece itme şeklinde eylemde bulunduğu yönündeki beyanları doğruyu yansıtmamaktadır. Sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz' şeklinde konuştu.
EMANET MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAZI YAZILACAK
Söz verilen sanık Tayfun Şahin, 'Çok üzgünüm, savunmalarımı tekrar ederim. Çok pişmanım, ne diyeceğimi bilemiyorum. Tahliyemi isterim' dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müşteki avukatı tarafından mahkemeye sunulan olay anında teslim edilmesi istenen kargo paketinin mevcut haliyle emanete alınması için emanet müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi.
DAVA ERTELENDİ
Heyet, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne yazı yazılarak sanık Şahin'in lisanslı, amatör ya da profesyonel sporcu olup olmadığı konusunda araştırma yapılarak mahkemeye bilgi verilmesini istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.