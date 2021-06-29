Karpuz sattığı sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Özel Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından İbrahim A., Adana Şehir Hastanesine sevk oldu. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.