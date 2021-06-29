Koronavirüs aşısı için sırası gelen, aşı randevusu alan pek çok kişi aşının yan etkilerine karşı araştırma yapıyor. Alerjik bünyeye sahip bireyler, kronik hastalığı olanlar aşının şiddetli yan etkileri olup olmadığını merak ediyor. Bu bağlamda koronavirüs aşısının yan etkileri nelerdir, Sinovac ve Biontech aşısının yan etkileri nelerdir soruları yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı'nın konu hakkında açıklamaları.
COVID-19 AŞISI SONRASI YAN ETKİLER NELER?
Koronavirüs aşıları hakkında yapılan klinik çalışmalarda ciddi bir yan etkiye rastlanmadı. Aşılamanın ardından görülen yan etkiler genellikle hafif seyretmektedir. Sinovac ve Biontech aşılarında aynı yan etkiler gözlemlenmiştir. Bu belirtiler;
AŞILARIN YAN ETKİSİ KAÇ GÜN SÜRER?
Aşıların olası yan etkilerine karşı aşı olan kişilerin enjeksiyon sonrası 15 dakika sağlık merkezinde kalması istenmektedir. Alerjik bünyeye sahip kişilerin ise yarım saat sağlık merkezi bahçesinde beklemesi önerilir. Nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır. Aşının etkileri genellikle gün içinde son bulur. Ancak enjeksiyon yerindeki ağrı 1-2 gün sürebilmekte ve kendiliğinden geçmektedir.
AŞININ YAN ETKİLERİ İÇİN NE YAPILMALIDIR?
Aşının öngörülen hafif yan etkileri için evde müdahale yeterli olmaktadır. Aşı uygulanan bölgede ağrı, şişlik, kızarıklık olduğunda enjeksiyonun yapıldığı kola yüksekte olacak şekilde pozisyon verilmelidir. Soğuk uygulama yapılmalıdır. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir. Yorgunluk hissedilirse istirahat ve bol sıvı tüketimi önerilmektedir.