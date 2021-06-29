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Giriş Tarihi: 29.6.2021 08:58 Son Güncelleme: 29.6.2021 08:58

Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkıyor? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Maske takma zorunluluğu kalktı mı?

Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkıyor? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Maske takma zorunluluğu kalktı mı?

Geçtiğimiz gün yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi sonrası uygulanmaya devam eden birçok kısıtlamanın 1 Temmuz sonrası kaldırılacağı duyurulurken gözler maske takma zorunluluğu hakkında gelişmelere çevrildi. Uzunca bir süredir ülkemizde toplu alanlarda bilindiği üzere bu kısıtlama uygulanıyor. Bu noktada milyonlarca vatandaş “Maske takma zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkıyor?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte maske takma zorunluluğu ile ilgili son gelişmeler…

1 Temmuz sonrası ülke çapında atılan normalleşme adımlarıyla neredeyse koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların birçoğu kaldırılıyor. Bu kapsamda birçok vatandaş maske takma zorunluluğu için çıkacak kararı bekleyişe geçti. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken vakalarda yaşanan düşüş ise sürüyor. Bu noktada "Maske takma zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. İşte maske takma zorunluluğu hakkında tüm gelişmeler…

MASKE YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle maske kullanımı zorunlu hale geldi. Aşılamanın hızlanması ve vaka sayısının düşmesine paralel olarak akıllara maske yasağı kalkıyor mu, ne zaman bitiyor sorusunu getirdi. Kabine toplantısında görüşülmesi beklenen maske zorunluluğu hakkında karar çıkmadı. Maske yasağı ile ilgili diğer detaylar şöyle;

FAHRETTİN KOCA NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bazı Bilim Kurulu üyelerinin maske takmanın bırakılabileceği tarih olarak ekim ayını işaret etmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Koca, maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini belirtti.

Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluşacağını bildiklerini ifade eden Koca, "Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erken dönemde bütün aşıların bulaşıcılığı önlediğinden emin olmadıklarına dikkati çeken Koca, şunları söyledi:

"BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech aşısı için yüzde 90 üzerinde bulaşıcılığı önlediğini söylemişti ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz. Yüzde 60-70 aşılama bitmedikçe kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz. Bu eylül sonrası devreye girer. Aşılamayı sağlayarak bu dönemde okulların, üniversiteler dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz. Birçok kişi de maske takmaya devam edecek. Bu durum, tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Toplumsal bağışıklığın olduğu dönemde maskeyi daha çok enfeksiyonu olanların takması gerektiğini önemsiyoruz. Şimdi 2 metre mesafeyi koruyabilmeniz halinde maske takmanız gerekmez. Bunun nasıl bulaştığını biliyoruz. Herkesin bu çerçevede kişisel tedbirini alması gerekir."

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Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkıyor? İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Maske takma zorunluluğu kalktı mı?
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