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Giriş Tarihi: 29.6.2021 14:27

Mersin’de feci kaza: 7’si ağır çok sayıda yaralı var

KAMİL CÖMERTLER
Mersin’de feci kaza: 7’si ağır çok sayıda yaralı var

Mersin’in Aydıncık ilçesi şehirlerarası otobüs çöp tranferi yapan tır çarpıştı. Kazada 7 kişi ağır yaralandı.

Mersin'in Aydıncık ilçesi ile Bozyazı ilçeleri arasında son tünel çıkışında Mersin Büyükşehir Belediyesinin çöp transferi yapan TIR'yla yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Çok sayıda yaralı var.

Elde edilen bilgilere göre, Aydıncık ilçesi girişinde bulunan son tünel çıkışında Anamur'dan Silifke'ye çöp taşıyan Hasan Erdal yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesine ait TIR'ıyla Mersin'den Antalya istikametine giden yolcu otobüsü çarpıştı. İlk belirlemelere göre 7 kişinin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza mahallesine çok sayıda ambulans sevk edildi. Mersin-Antalya arası D-400 karayolu trafiğe kapandı.

Yapılan ilk açıklamalarda Olay mahalline her iki yönden de çok sayıda ambulans gönderildi. 7 ağır yaralı Anamur Devlet Hastanesi kaldırıldı.

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Mersin’de feci kaza: 7’si ağır çok sayıda yaralı var
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