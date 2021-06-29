Üç sene önce maskeli bir şahıs tarafından pompalı tüfekle katledilen Necla Metin Büyükşen olayında her gün farklı iddialar ve gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Olay anında çiftin yanında olan kızları Büşra Büyükşen iddiaları ile izleyenleri şaşkına çevirirken Atv canlı yayın izle ekranı üzerinden milyonlar Müge Anlı'da yaşanan bu olayı takip ediyor. Herkesin aklında ise tek soru; Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim? İşte Müge Anlı canlı izle ekranı ve olayda yaşanan ayrıntılar…

NECLA METİN BÜYÜKŞEN CİNAYETİ SIR PERDESİ ARALANIYOR! KATİL KİM?

Şüpheler cinayete kurban giden çiftin kızları Büşra, oğulları Uğur ve gelinleri Betül üzerinde yoğunlaşırken halen katil bulunmadı. Bu noktada ise milyonlar "Necla-Metin Büyükşen çiftinin cinayeti çözüldü mü? Katil kim?" sorularına yanıt arıyor.