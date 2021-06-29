Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen ne doktoru, branşı ne ve kaç yaşında? İşte hayatı;

Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Büyükşen cinayetini konuşmaya devam ediyor. Korkunç cinayetin üstüne gidilirken, anne ve babasının katilini bulmak için programa katılan Osman Büyükşen izleyici kitlesinin yüreklerini dağladı. Dr. Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen annesi Necla Büyükşen ve babası Metin Büyükşen cinayetinin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı ve ekibi, sır dolu aydınlatmaya çalışırken yeni detayları canlı yayında aktarıyor. Programın son bölümünde Dr. Osman Büyükşen sinir krizi geçirirken ünlü sunucu Müge Anlı ise bu olay karşısına gözyaşlarını tutamadı.

OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR, NE DOKTORU?

Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından annesi ve babası cinayete kurban giden Osman Büyükşen'in hayatı hakkında araştırmalar da artış gösterdi. Osman Büyükşen kimdir, kaç yaşında ve ne doktoru soruları, programı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte, Osman Büyükşen kimdir sorusunun yanıtı ve Necla - Metin Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmeleri