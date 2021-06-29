Yaz aylarının vazgeçilmezi olan piknik, kamp ve mangal gibi etkinlikler için araştırmalar sürüyor. 1 Temmuz sonrasına ilişkin kararları içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında piknik ve kamp yasak mı, piknik alanlarında mangal serbest mi ve mangal yasağı kalktı mı gibi sorular yanıt buldu. Bunun üzerine, sokağa çıkma yasaklarının kalktığı önümüzdeki hafta sonu pikniğe gitmeyi planlayan pek çok vatandaş hafta sonu mangal ve piknik yapılır mı diye araştırıyor. İşte mangal ve piknik yasaklarına ilişkin son durum.

PİKNİK YAPMAK SERBEST Mİ?

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan yasaklar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak. Bu kapsama park, bahçe, piknik ve mesire alanı, kamp alanı gibi yerler de dahil olacak. Buna göre, açık alanda piknik yapmak 1 Temmuz'dan itibaren serbest olacak.