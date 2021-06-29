Pompalı tüfekle 3 komşusunu yaralamıştı! Yargılanmaya başlandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde gürültü nedeniyle çıkan çıkan tartışmanın ardından 3 kişinin pompalı tüfekle yaralanması olayına ilişkin dava Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmada tutuklu Ataman Z, mahkemeye SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme heyeti evrakların ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Eylül 2021 tarihine erteledi.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz cuma günü görülen duruşmaya tutuklu zanlı Ataman Z, tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katılırken avukatı hazır bulundu. Sanık Ataman Z, emniyet ve savcılık ifadesinde yapmış olduğu eylemi kabul ettiğini ancak korkutmak amacıyla ateş ettiğini, kasten kimseyi hedef almadığını ileri sürdü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'da 30 Haziran 2020 tarihinde gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada, 1'i çocuk 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı. Olay, 30 Haziran 2020 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Büyükhasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Gülsüm Ç. (38), 2 çocuğuyla balkonda otururken küçük çocuğunun gürültü yaptığı gerekçesiyle karşı komşusu Atakan Z. ve kardeşi Ataman Z. tarafından uyarıldı. Uyarının ardından tartışmaya başlayan taraflardan Gülsüm Ç., tartışma büyüyünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, Gülsüm Ç., eşi Numan Ç. (45), yeğenleri Zehra U. (12) ve komşuları Atakan Z. ile Ataman Z.'yi alarak Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürdü. Burada ifadeleri alınan taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

POMPALI İLE ATEŞ ETTİ

Polis merkezinden çıktıktan sonra Atakan Z. ile Ataman Z., evlerinde tartıştıkları komşularını beklemeye başladı. Apartmana giren Numan Ç., Gülsüm Ç. ve Zehra U., pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Saçmaların hedefi olan Gülsüm Ç. elinden, eşi Numan Ç. başıyla göğsünden, Zehra U. ise kalçasından yaralandı. Pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edilen Atakan Z. ve Ataman Z. ise kaçarak uzaklaştı. Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaraları ambulanslarla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Durumunun ağır olduğu belirlenen Numan Ç., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, şüpheliler Atakan Z. ve Ataman Z.'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

ZANLIYI BABASI POLİSE TESLİM ETTİ

Alanya'da komşular arası gürültü kavgasında, 1'i çocuk 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Saldırıyı yapan Atakan Z. ve Ataman Z. ise kayıplara karışmıştı.

Baba Tevfik Z. 3 komşusunu pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçan oğlu Ataman Z'yi 6 Ağustos 2020 tarihinde olayda kullandığı tüfekle polise götürerek teslim etti.

Emniyette ifadesi alınan zanlı Ataman Z. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Adam Öldürmeye teşebüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.