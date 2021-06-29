

Sadece ticarî araç kullanıcılarının psikoteknik raporu almasının yetmediğini belirten Kutlu, "Oto kontrolü de vatandaşların yapmasını istiyoruz. Bu anlamda 3 Eylül 2021 tarihinde tüm servis şoförleri meslekî yeterlilik belgesi almaları da zorunlu hâle geliyor. Bu raporu almadan önce ise psikoteknik raporu alma mecburiyeti var. Ticarî araç kullanıcılarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar psikoteknik raporu almalarını istiyoruz. Psikoteknik merkezlerimize gelen sürücülerin iyi bir şekilde dinlenmelerini, o şekilde gelmelerini istiyoruz. Gelmeden önce burada beklememeleri için muhakkak randevu almaları gerekiyor. Psikoteknik değerlendirme raporu, insanların korkacağı gibi 10 bin lira değil. Sadece 200 liraya 5 yıllık rapor alınıyor. Yıllık 40, aylık ise 3,5 liraya tekabül ediyor. Bu meblağın insan sağlığından daha önemli olduğunu düşünmüyoruz. Bizler hem kendi hayatını ve karşı tarafın da hayatını riske atmamış olacağız. Hiçbir şey candan kıymetli değildir" şeklinde konuştu.