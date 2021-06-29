Sahte içki can almaya devam ediyor

TEKİRDAĞ
'IN Çorlu
ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 4 kişi daha hastaneye başvurdu. Başvuranların sayısı 25'e yükseldi. Şimdiye kadar 6 kişinin öldüğü olayda, tedavisi süren 19 kişiden 8'i entübe edildi. 7'si ise solunum cihazına bağlandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak içki imalathanesi, dağıtım merkezi ve depo olarak kullanıldığı belirlenen 12 adrese baskın düzenledi. Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanırken, 3 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Kırıkkale
'de de Gürler Mahallesinde sahte içki içen İ.T. (62) fenalaştı. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan İ.T. yoğun bakıma alındı. Adana
'da, Seyhan ilçesinde içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirlenen bir evin deposuna operasyon düzenleyen Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, piyasaya sürülmek üzere bin 265 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.
Levent SİLİSTRE-Hakan GÖKKAYAMurat KARAMAN /
SABAH