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Giriş Tarihi: 29.6.2021 12:42

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa polisi, DEAŞ silahlı terör örgütünü yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda sözde yönetim binalarından sorumlu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordinasyonunda, DEAŞ silahlı terör örgütüne operasyon düzenlendi.

Operasyonun; şüpheliler hakkında, Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın içinde emir, savaşçı, istihbarat elamanı ve yerleşim yerleri ile örgütün kullandığı sözde yönetim binalarından sorumlu olduklarına yönelik bilgiler doğrultusunda gerçekleştirildiği öğrenildi.

Operasyon neticesinde 7 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
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