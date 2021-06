Şayir 2 yılını değerlendirdi: Cazibe merkezi bir ilçede yaşamak tüm Dilovalı'ların hakkı

25 PROJENİN ÇALIŞMALARI SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

Dilovası'nda devam eden projeleri aktaran Hamza Şayir, "25 projenin çalışmalarının da son sürat devam ediyor, "Tavşancıl Tarihi Evleri Restorasyonu, Dilovası Millet Bahçesi, Kapalı Semt Pazarı, 12 Mahalle 12 Park Projesi, Köseler Toplu Konut, Tepecik Kent Mesire Alanı, Tavşancıl Yüzme Havuzu, İlçe Kütüphaneleri" gibi çok önemli projelerin de yakında hizmete alınacak."

CAZİBE MERKEZİ BİR İLÇEDE YAŞAMAK DİLOVALILAR'IN HAKKI

'Aşk ile çalıştık, onurla sunuyoruz' başlığı altında konuşan Şayir, 'Planlanan ve yeni dönemde hizmete alınacak projelerin de müjdesini de vermeyi ihmal etmedi. Şayir Devam eden projelerin maliyetinin 145 milyon olduğunu ifade etti. Müjdelerin uzak olmadığını ifade eden Hamza Şayir, "Kent Meydanı, Tavşancıl Sahil 2. Etap, Hastane Bağlantı Yolu, Tavşancıl Yeşil Vadi 2. Etap, Kayapınar Mesire Alanı, Kadın, Gençlik ve El Sanatları Merkezi, Diliskelesi Oksijen Seyir Terası, Tavşancıl Sahil Sosyal Tesis, Modern Kurban Kesim Tesisi, Çerkeşli Sosyal Tesisi, Köseler Mahalle Konağı, Tepecik Mahalle Konağı, Tepecik Spor Alanı, Demirciler Sosyal Tesisi ve Halı Saha, Demirciler Mahallesi Park, Orhangazi Mezarlığı Cami ve İdari Bina, Tavşancıl Butik Otel, Diliskelesi Kültür ve Sinema Salonu, Tavşancıl Seyir Terası, Köseler Atış Poligonu ve Halı Saha, Köseler Mahallesi Mesire Alanı ve Küçük Sanayi Sitesi alanlarının projelerinin tamamlandı ve en yakın zamanda çalışmaları başlayacak. Dilovamız her alanda yükselen şehir olacak. Cazibe merkezi bir ilçede yaşamak Dilovalılar'ın hakkı. Biz verdiğimiz sözlerden daha fazlasını yapabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu projelerin gerçekleşmesinde her zaman yanımızda olan Dilovası ailesinin her ferdine teşekkür ediyorum" dedi.