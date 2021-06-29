Şayir 2 yılını değerlendirdi: Cazibe merkezi bir ilçede yaşamak tüm Dilovalı'ların hakkı

Kocaeli Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir gerçekleştirdiği toplantıda 2 yılını değerlendirdi. Hamza Şayir, 2 sene içerisinde yaptıkları çalışmaları aktarırken ilerleyen süreçte planlanan projelerini açıkladı. Şayir açıklamasında kentte yapılan yatırımların detaylarını anlattı. Programda Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Ve Belediye Meclis Üyelerde hazır bulundu.
10 BİN TABLET DAĞITTIK
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir görevde geçen iki yılı hakkında Dilovası Kültür Merkezi'nde değerlendirme toplantısı düzenledi. Kültür merkezinde gerçekleşen organizasyonda konuşan Şayir, "Diliskelesi sahilinde düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Balıkçı barınağında da çalışmalar gerçekleştirdik. Eğitimi ön planda tuttuk. Gönül Belediyeciliği minvalinde toplamda bakanlığımızın, ve sanayicilerimizle desteği ile 10 bin tablet dağıttık. Ortaokullarda okuyan tüm çocuklara tablet dağıttık. Bir evde okuyan ilkokul, ortaokul ve liseye giden 7 kardeşte olsa onların hepsi tablet aldı. Tüm ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine de dağıtımını yaptık." sözleri ile konuşmasına başladı.
SOSYAL BELEDİYECİLİK AÇISINDAN ÖRNEK ÇALIŞMALARA İMZA ATTIK
Sosyal Belediyecilik alanında yapılan çalışmaları aktaran Hamza Şayir, "Diliskelesi Mahallesi'nde Sahil Düzenleme ve Yapımı, Kapalı Halı Saha Tesisleri, Ana Caddelerde yenileme, alt/üst yapı ve aydınlatma çalışmaları, Diliskelesi Mahallesi Anaokulu, GEBKiM Anaokulu, Mimar Sinan Mahallesi Anaokulu, Mimar Sinan Mahallesi Kız Meslek Lisesi, Okullara Müntessori ve Robotik Kodlama Sınıfları, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Eynarca Kavşağı Bağlantı Yolu, Aile Danışmanlık Merkezi, Kariyer ve İstihdam Merkezi, Halk Ekmek Satış Noktaları, Hayvan Barınağı ve Beslenme Noktaları, Sedaş Hizmet Birimi, PTT Hizmet Birimleri, Yeni Araç ve Ekipman Filosu, Diliskelesi Tren İstasyonu, Diliskelesi Tır Parkı, İmamı Şafi Camii gibi projelerimizi gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan, 10 bin öğrenciye tablet dağıtımı, Her haneye maske, yufka, patates-soğan, gıda kolisi dağıtımı gibi sosyal belediyecilik açısından örnek çalışmalara imza attık."
25 PROJENİN ÇALIŞMALARI SON SÜRAT DEVAM EDİYOR
Dilovası'nda devam eden projeleri aktaran Hamza Şayir, "25 projenin çalışmalarının da son sürat devam ediyor, "Tavşancıl Tarihi Evleri Restorasyonu, Dilovası Millet Bahçesi, Kapalı Semt Pazarı, 12 Mahalle 12 Park Projesi, Köseler Toplu Konut, Tepecik Kent Mesire Alanı, Tavşancıl Yüzme Havuzu, İlçe Kütüphaneleri" gibi çok önemli projelerin de yakında hizmete alınacak."
CAZİBE MERKEZİ BİR İLÇEDE YAŞAMAK DİLOVALILAR'IN HAKKI
'Aşk ile çalıştık, onurla sunuyoruz' başlığı altında konuşan Şayir, 'Planlanan ve yeni dönemde hizmete alınacak projelerin de müjdesini de vermeyi ihmal etmedi. Şayir Devam eden projelerin maliyetinin 145 milyon olduğunu ifade etti. Müjdelerin uzak olmadığını ifade eden Hamza Şayir, "Kent Meydanı, Tavşancıl Sahil 2. Etap, Hastane Bağlantı Yolu, Tavşancıl Yeşil Vadi 2. Etap, Kayapınar Mesire Alanı, Kadın, Gençlik ve El Sanatları Merkezi, Diliskelesi Oksijen Seyir Terası, Tavşancıl Sahil Sosyal Tesis, Modern Kurban Kesim Tesisi, Çerkeşli Sosyal Tesisi, Köseler Mahalle Konağı, Tepecik Mahalle Konağı, Tepecik Spor Alanı, Demirciler Sosyal Tesisi ve Halı Saha, Demirciler Mahallesi Park, Orhangazi Mezarlığı Cami ve İdari Bina, Tavşancıl Butik Otel, Diliskelesi Kültür ve Sinema Salonu, Tavşancıl Seyir Terası, Köseler Atış Poligonu ve Halı Saha, Köseler Mahallesi Mesire Alanı ve Küçük Sanayi Sitesi alanlarının projelerinin tamamlandı ve en yakın zamanda çalışmaları başlayacak. Dilovamız her alanda yükselen şehir olacak. Cazibe merkezi bir ilçede yaşamak Dilovalılar'ın hakkı. Biz verdiğimiz sözlerden daha fazlasını yapabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu projelerin gerçekleşmesinde her zaman yanımızda olan Dilovası ailesinin her ferdine teşekkür ediyorum" dedi.
YÜZDE 60 ORANINDA PROJELERİMİZİ TAMAMLADIK
Bir Belediye başkanı bütçenin az olduğu, ekonominin sıkıntı olduğu bir dönemde 54 proje ile karşınıza çıkıyor. Kimseye ayrım yapmıyoruz. Bir belediye başkanı istiyor diye hukuksuzluk olmaz. Biz daha çok çalıştık, daha çok Ankara yollarını aşındırdım ve Büyükşehir'e gittim. Benden sonra planlana projelerin çoğunu büyükşehir yapacak. Seçim beyannemizde olmayan 54 projeyi yaptık. Toplamda 32 tane biten ve devam eden proje var. Yüzde 60 oranında projelerimizi tamamlamışız. Bizi topluma ve milletimize mahcup etmediği için şükürler olsun. 750 bin TL Cumhurbaşkanlığı Stareteji kurulundan belediyemizin hesabına geçti." dedi.