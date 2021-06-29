Şeyda Yılmaz'ın sır ölümünde şok ifadeler: Küt diye bir ses duydum!

İstanbul Ataşehir'de bulunan lüks bir sitenin önünde 17 Eylül 2020 tarihinde Şeyda Yılmaz isimli kadın, üzerinde giysi olmaksızın ölü olarak bulunmuştu. Olay yerine giden Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada genç kadının rezidansın 8. katından düştüğünü belirlemişti. Yaşanan olay sondası ise ofis olarak kullanılan dairenin sahibi 25 yaşındaki M.D. ve 35 yaşındaki arkadaşı E.A. gözaltına alınmıştı.

HER ŞEY RESTAURANTTA BAŞLAMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamede şüpheli E.A.'nın olay günü restauranta gittiği, sonrasında şüpheli M.D.'nin de restauranta geldiği, aynı restaurantta arka masada oturan maktul Şeyda Yılmaz ve iş yerinden arkadaşı Evrim Özçelik'in de bulunduğu belirtilirken şüphelilerin ilerleyen saatlerde Şeyda Yılmaz'ın masasına giderek oturdukları ve Şeyda Yılmaz'la sohbet etmeye başladıkları, saatin geç olması sebebiyle Evrim Özçelik'in Şeyda Yılmaz'a hitaben "hadi kalkalım" demesi üzerine ise masadaki şüphelilerin Şeyda Yılmaz'ı bırakmak istemedikleri kaydedildi.

FACİANIN BAŞLANGICI 8. KATTAKİ DAİRE

Düzenlenen iddianamede şüphelilerin Şeyda Yılmaz'ın kolundan tutarak Evrim Özçelik'e Şeyda Yılmaz'ı kastederek "burada kalmak istiyor" dedikleri ve bunun üzerine Evrim Özçelik'in restauranttan ayrıldığı açıklandı. Sonrasında ise gece saat 02.30 sularında maktul Şeyda Yılmaz'ın kendine ait aracıyla şüphelilerle birlikte restuaranttan ayrıldıkları, Şeyda Yılmaz'ın aşırı derecede alkollü olması sebebiyle aracı şüpheli M.D.'nin kullandığı ve devamında şüphelilerden M.D.'ye ait olan Ataşehir'de bulunan bir rezidansın 8. katına çıkmak üzere asansöre bindikleri açıklandı.

'KENDİ İSTEĞİYLE OLDU'

İddianamede şüphelilerin ifadesine de yer verilirken üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden E.A. ifadesinde, Şeyda Yılmaz ile kendi isteği doğrultusunda cinsel birliktelik yaşadıklarını, ardından Şeyda Yılmaz'ın kendisinden sigara ve su istediğini, kendisinin sigara ve su alıp aynı zamanda kendisini telefonla arayan eşini görüp ardından tekrar bahsi geçen daireye geri dönmek üzere siteden ayrıldığını, sonra Muhammed'in kendisini aradığını ve Şeyda Yılmaz'ın kendini odaya kilitleyerek atladığını söylediğini beyan etti.

'KÜT DİYE BİR SES DUYDUM'

Şüpheli M.D. ise iddianamede yer alan ifadesinde restauranttan E.D. ve Şeyda Yılmaz'la birlikte ayrıldıklarını ve olay yeri olan rezidansa gittiklerini belirterek 'Daireye çıktıktan sonra Şeyda Yılmaz ve E.D. diğer odaya geçip toplam bir saat kadar vakit geçirdi. Bu sırada ben salondaydım. E.D.'nin eşi arayınca gitti. Ben de Şeyda Yılmaz'a E.D.'nin gittiğini söyledim. Çok geçmeden dışarıdan küt diye bir ses duydum. Aşağı baktığımda Şeyda Yılmaz'ın yerde yattığını gördüm ve güvenlik görevlilerine haber vererek E.D.'yi aradım ve durumu anlattım.' dedi.

ACILI ANNE 'KIZIMIN BİR SORUNU YOKTU' DEDİ

Maktul Şeyda Yılmaz'ın annesi Ayten Yılmaz ise kızının herhangi bir sorununun olmadığını, kızının intihar edebileceğini düşünmediğini, olay nedeniyle şüphelilerden şikayetçi olduğunu beyan ederken tanık olarak beyanı alınan Evrim Özçelik'in alınan beyanında, ocakbaşı isimli restauranta gittiklerini, ilerleyen saatlerde arka masada bulunan şüphelilerin gelip kendi masalarına oturduklarını ve Şeyda Yılmaz'la konuşmaya başladıklarını ancak kendisinin buna rızası olmadığı belirtti.

'ARKADAŞIM DAHA ÖNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMADI'

Tanık Evrim Özçelik beyanında devamında ise Şeyda Yılmaz'a kalkalım demesi üzerine şüphelilerin Şeyda'nın kolunu tutup gelmek istemiyor dediklerini, bunun üzerine kendisinin restaurantan ayrıldığını, arkadaşı Şeyda Yılmaz'ın herhangi bir sıkıntı ya da sorunu olmadığını, daha önce herhangi bir intihar girişiminin bulunmadığını dile getirdi.

ODA KAPISI İÇERDEN KİLİTLİYMİŞ

Hazırlanan iddianamede olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde maktulün binadan düştüğü odanın kapısının içerden kilitli olduğunun ve anahtarının kapı üzerinde bulunduğunun, kapı arkasında kapının açılmasını kısmen engelleyecek şekilde yere serilmiş sünger olduğunun, müştekinin 8. kattan üzerinde kıyafeti, ayaklarında ayakkabısı ve çantası ile birlikte düştüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

ADLİ TIP RAPORU OLAYA IŞIK TUTTU

İddianamede yer alan Adli Tıp raporlarında ise maktulün tırnak örneklerinde her iki şüpheliye ait DNA profillerinin tespit edildiği, maktulün vücudundan alınan biyolojik örnekler üzerinde etil alkol bulunduğu ve tespit edilen bulguların cinsel saldırının bulgusu olup olmadığının tıbben ayrımının yapılamadığı belirtildi.

ŞÜPHELİLERİN İNTİHARA ZORLADIKLARI AÇIKLANDI

Şüphelilerin olay günü birlikte hareket ettiklerinin ve maktule karşı zorla cinsel saldırı eylemini işlediklerinin belirtildiği iddianamede elde edilen delillerin de bu durumu doğruladığı, maktulün olay yerinden kurtulmaya çalıştığı ancak şüphelilerin buna engel olduklarının anlaşıldığı ve şüphelilerin maktulü intihar eylemine zorladıkları kaydedilirken bu durumdan sorumlu olmaları gerektiği aktarıldı.

ŞÜPHELİLERİN 33 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüpheliler M.D. ve E.D. hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Algılama yeteneği gelişmemiş kişileri intihara yönlendirme' suçlarından müebbet hapis cezası ve 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.