Silah kaçakçıları yakalandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve bağlı Kom Grup Amirlikleri tarafından yapılan operasyonda, silah kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı. M.S, H.K, H.Ö, M.S isimli şahıslar Muğla merkezde, A.K Bodrum'da ve T.A Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden, S.Ö.'nün ikamet adresinde yapılan aramada, 61 adet 9x19 mm fişek, 129 adet 7.65 mm fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet şarjör, 1 adet eski model ruhsatsız toplu tabanca, silah tamir, bakım ve yapımı için kullanıldığı değerlendirilen torna makinası, tüfek, tabanca tamiri için kullanılan tamir malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi