Sır gibi ölümde ‘neden banyo penceresi’ sorusuna cevap aranıyor

İstanbul
Bahçelievler'de eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan Hülya Karabul (39), gece saatlerinde 6'ncı kattaki dairesinden iki apartman arasındaki boşluğa düşerek hayatını kaybetti. Karabul'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Polis yaşanan olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor. Öte yandan genç kadının, çok sayıda penceresi bulunan dairenin ufak banyo camından düşmesi dikkat çekti. Genç kadının eşi ve çocuklarıyla birkaç gün sonra tatile gitmeyi planladığı, düşmesinden hemen önce de ailesiyle neşeli bir akşam geçirdiği öğrenildi.