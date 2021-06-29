Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sır gibi ölümde ‘neden banyo penceresi’ sorusuna cevap aranıyor
Giriş Tarihi: 29.6.2021

Sır gibi ölümde ‘neden banyo penceresi’ sorusuna cevap aranıyor

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Sır gibi ölümde ‘neden banyo penceresi’ sorusuna cevap aranıyor

İstanbul’da önceki gece iki çocuk annesi Hülya Karabul apartman boşluğuna düşerek öldü. Karabul’un düştüğü yerin küçük banyo penceresi olması akıllara cinayet şüphesini getirdi

İstanbul Bahçelievler'de eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan Hülya Karabul (39), gece saatlerinde 6'ncı kattaki dairesinden iki apartman arasındaki boşluğa düşerek hayatını kaybetti. Karabul'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis yaşanan olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor. Öte yandan genç kadının, çok sayıda penceresi bulunan dairenin ufak banyo camından düşmesi dikkat çekti. Genç kadının eşi ve çocuklarıyla birkaç gün sonra tatile gitmeyi planladığı, düşmesinden hemen önce de ailesiyle neşeli bir akşam geçirdiği öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sır gibi ölümde ‘neden banyo penceresi’ sorusuna cevap aranıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA