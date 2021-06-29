Sivas'ta otomobil şarampole uçtu: 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yavu köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat istikametine gitmekte olan Ahmet Özan (66) yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta bulunan 11 yaşındaki Rana Ayhan olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALILAR TEDAVİYE ALINDI
Ağır yaralanan sürücü ve aynı araçta bulunan Yeter Özan (62), Makbule Ayhan(34) , Mert Ayhan (13), Osman Ayhan (7) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.