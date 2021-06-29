Sivas'ta otomobil şarampole uçtu: 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yavu köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat istikametine gitmekte olan Ahmet Özan (66) yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta bulunan 11 yaşındaki Rana Ayhan olay yerinde hayatını kaybetti.