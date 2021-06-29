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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika altın fiyatları düşüşte! 30 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 30.6.2021 06:20

Son dakika altın fiyatları düşüşte! 30 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika altın fiyatları düşüşte! 30 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakın mercekten takip ediliyor. Özellikle yatırımcıların ilgi odağı olan gram altın fiyatının 500 TL’nin altına düşmesiyle piyasalar oldukça hareketlendi. Öte yandan cumhuriyet altını 3 bin lira civarındayken çeyrek altın 803 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi gelirken altın alacaklar alış satış ve uzman yorumlarını merak ediyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte canlı ve güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın almadan önce Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlara bakıyor. Düğün sezonun açılması ve koronavirüs yasaklarının bitmesiyle beraber altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Hem alıcısını hem satıcısını yakından ilgilendiren gram altın 500 TL'nin altına düşerken çeyrek altın 803 lira civarında işlem görüyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.147,00

Satış: 3.208,99

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.255,00

Satış: 3.324,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.260,00

Satış: 3.309,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 447,05

Satış: 478,34

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 495,64

Satış: 495,75

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 803,00

Satış: 817,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika altın fiyatları düşüşte! 30 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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