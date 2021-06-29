SON DAKİKA | Ankara annesi öldürülen genç dehşet gecesini anlattı: Telle ayaklarımı bağladı sonra...



'SÜRÜKLEYEREK BODRUM KATA İNDİRDİ'



Uyuduktan sonra başına aldığı sert darbe ile uyandığını anlatan Ahmet A., "O anları hayal meyal hatırlıyorum. Mehmet el ve ayaklarımı iple bağladı. Ben kurtulmak için uğraşırken elindeki odun ile yine kafama vurdu. Çırpınarak ayaklarımdaki bağdan kurtuldum. Terasa çıkan Mehmet, daha sonra getirdiği telle tekrar ayaklarımı bağladı sonra beni sürükleyerek bodrum kata indirdi. Bu sırada, 'Çanta nerede' diye soruyordu. Sorduğu çantanın içinde anneme ait önemli evrak ve para vardı. Çantanın yerini söylemedim. Şahıs beni bodruma indirdiğinde yerde karton, yastık ve battaniye vardı. Bunları görünce bana yapacaklarını planladığını anladım. Beni bodruma kapattıktan sonra gitti" dedi.



'BURNUMLA KAPIYI AÇTIM'



Mehmet Erdoğan'ın sabaha karşı tekrar yanına geldiğini aktaran Ahmet A., "İkinci geldiğinde bana pide ve içecek getirdi. Bir süre başımda dikelip sigara içti. Hiçbir şey söylemeden gitti. Gidince sürüne sürüne merdivenlerden çıktım. Burnumla dış kapıyı açarak dışarı çıktım ve çevredekilerden yardım istedim. Polis geldiğinde annemin öldürüldüğünü öğrendim. Şahıstan şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Zeynep Erdoğan'ın, evlendikten yaklaşık 3 ay sonra Mehmet Erdoğan'ı şiddet uyguladığı için şikayet ettiği, soruşturma sonucu şüpheli hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı ortaya çıkmıştı. Yine Zeynep Erdoğan'ın şikayeti üzerine Mehmet Erdoğan hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan da ayrı soruşturma yürütüldüğü belirlenmişti.