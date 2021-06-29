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Giriş Tarihi: 29.6.2021 07:01 Son Güncelleme: 29.6.2021 07:11

Son Dakika: Elazığ'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son Dakika: Elazığ'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelen son dakika haberine göre Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah erken saatlerde yaşanan deprem nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı. 06.41'de Tepecik, Elazığ merkez üssünde meydana gelen depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne ait son depremler listesi ve Elazığ depremine ilişkin detaylar...

Elazığ güne depremle uyandı! AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü olarak Maden, Elazığ açıklandı. Depremi hisseden vatandaşlar, kısa süreli korku yaşarken, deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Haberimzide, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son Dakika: Elazığ'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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