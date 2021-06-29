Son Dakika: Elazığ'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Elazığ güne depremle uyandı! AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü olarak Maden, Elazığ açıklandı. Depremi hisseden vatandaşlar, kısa süreli korku yaşarken, deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Haberimzide, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yer alıyor.