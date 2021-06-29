Türkiye'nin konuştuğu Elmalı'daki çocuk istismarı davası ile ilgili son dakika haberi geldi. Elmalı istismar davasında çocukların çizdiği resimler ve Çocuk İzlem Merkezi'nde G.E.G ve İ.E.G.'nin alınan ifadeleri kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu. Mahkemenin tahliye kararı sonrası Aile Bakanlığı devreye girdi. Kısa süre sonra Elmalı Savcılığı, davaya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Tüm bu yaşanan gelişmeleri Müge Anlı canlı yayında yorumladı. İşte, çocukların çizdiği resimlerle anlattığı istismar olayına ilişkin detaylar ve Müge Anlı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar.
İSTİSMARI RESİMLE ANLATMIŞLARDI
Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi.
MÜGE ANLI'DAN ELMALI DAVASI AÇIKLAMASI!
Müge Anlı, Elmalı Davası olarak anılan 2 kardeşin cinsel istismara uğraması üzerine görülen 3.duruşmada anne ve babanın beraat ettiğini, neden beraat edildiğinin açıklanmasını istediğini, çocukların istismar ile alakalı bir resim çizdiğini söyledi.
İşte, canlı yayında Müge Anlı'nın yaptığı açıklamalar:
Müge Anlı, Elmalı Davası üzerine açıklamalarda bulundu | Video
SON DAKİKA: CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA!
Elmalı Cumhuriyet Başsavçcılığı; Antalya Elmalı'da 2019 yılında İki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır.
BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: KARARA İTİRAZ ETTİK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tepki çeken kararın ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, karara itiraz edildiği, tutuklama talebinin yinelendiği vurgulandı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Antalya Elmalı'da gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:
06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzleme Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.
Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.
05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.
05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.
21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.
Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz.
Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SORUŞTURMA HAKKINDA DETAYLAR
Yürütülen soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklanırken, olaya ilişkin davanın üçüncü duruşması dün Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. tutuklu bulundukları Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS vasıtasıyla katılırken, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla tutuksuz yargılanan dayı S.C.G. ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Merve A., ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi. Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.
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İfadelerinin ardından mahkeme heyeti sanıklar Merve A. ve Rahmi A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.
'ÇOCUKLARIN CANINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'
UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Türkiye Hukuk Koordinatörü avukat Gülşah Ekin Taş, duruşma sonrası açıklama yaptı. Taş, "Biz bugün çok heyecanlı, umutlu geldik, fakat bugünkü yargılamanın sonunda sözde öz anne ve üvey babaya tahliye kararı çıktı. Tahliye kararı hukuka hiçbir şekilde uygun değildir. Bu çocukların ölmesi mi gerekiyor adaletin doğru olması için. Biz bu çocukların arkasından yas mı tutacağız? Bu çocukların sonuna kadar söz veriyoruz davalarının takipçisi olacağız. 'Adalet mülkün temelidir' yazısını hepimiz bugün gerçekleştirmeyi düşünüyorduk fakat olmadı. İnşallah bir sonraki celse umutluyuz ki adil bir karar çıksın" dedi.