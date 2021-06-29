Türkiye'nin konuştuğu Elmalı'daki çocuk istismarı davası ile ilgili son dakika haberi geldi. Elmalı istismar davasında çocukların çizdiği resimler ve Çocuk İzlem Merkezi'nde G.E.G ve İ.E.G.'nin alınan ifadeleri kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu. Mahkemenin tahliye kararı sonrası Aile Bakanlığı devreye girdi. Kısa süre sonra Elmalı Savcılığı, davaya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Tüm bu yaşanan gelişmeleri Müge Anlı canlı yayında yorumladı. İşte, çocukların çizdiği resimlerle anlattığı istismar olayına ilişkin detaylar ve Müge Anlı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar.

İSTİSMARI RESİMLE ANLATMIŞLARDI

Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi.