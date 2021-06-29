Son dakika: Kaynar su vahşetine hapis!

Son dakika haberleri...Konya'da 5,5 ay önce eşi Rukiye Ay (24) ve 2 yaşındaki kızları Eylül Tuana'nın üzerine kaynar su dökerek yakan Ali Ay (28) iyi hal hükümleri de uygulanarak 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
9 Ocak günü merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesinde meydana gelen olayda Rukiye Ay, 5 yıl önce evlendiği oto tamircisi Ali Ay'ı kahvaltı yapması için uyandırdı. Kahvaltı sofrasına gelen Ali Ay, tartıştığı eşinin ve 2 yaşındaki kızları Eylül Tuana'nın üzerine sıcak su döktü. Yaralanan anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Ali Ay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye Ay'ın avukatlarının itirazları üzerine tekrar gözaltına alınan Ali Ay, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali Ay hakkında Rukiye Ay'a karşı 'sair tehdit ve eşe karşı silahla yaralama', Eylül Tuana'ya yönelik ise, 'alt soya karşı silahla olası kastla yaralama' suçlarında 8,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
'O BANA SALDIRDI'
Ali Ay Konya 10. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Ali Ay savunmasında, 'Ben bu zamana kadar eşime tokat dahi atmadım. Ona yönelik fiili bir eylemde bulunmadım" dedi. Hakimin daha önceki savunmalarında eşinin eline çarptığını ve suyun döküldüğünü hatırlatması üzerine Ay, "Siz kahvaltı yapın ben biraz daha uyuyayım dedim. Rukiye mırıldanmaya devam etti. Isıtıcı ile su koyarken Rukiye bana saldırdığı için elimdeki su döküldü. İlk o bana saldırdı. Tahliyemi istiyorum" diye cevap verdi.
3 YIL 9 AY HAPİS
Son savunmaların ardından kararını açıklamayan mahkeme, Ali Ay'ı kızına yönelik 'taksirle yaralama' suçu nedeniyle bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı. Rukiye Ay'a karşı 'silahla canavarsa hisle eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 ay hapsine, duruşmalardaki iyi hali göz önüne alınarak cezasını 3 yıl 9 aya indirdi. Ali Ay, tehdit suçundan da beraat etti.