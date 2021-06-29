Son dakika: Kaynar su vahşetine hapis!





'O BANA SALDIRDI'



Ali Ay Konya 10. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Ali Ay savunmasında, 'Ben bu zamana kadar eşime tokat dahi atmadım. Ona yönelik fiili bir eylemde bulunmadım" dedi. Hakimin daha önceki savunmalarında eşinin eline çarptığını ve suyun döküldüğünü hatırlatması üzerine Ay, "Siz kahvaltı yapın ben biraz daha uyuyayım dedim. Rukiye mırıldanmaya devam etti. Isıtıcı ile su koyarken Rukiye bana saldırdığı için elimdeki su döküldü. İlk o bana saldırdı. Tahliyemi istiyorum" diye cevap verdi.



3 YIL 9 AY HAPİS



Son savunmaların ardından kararını açıklamayan mahkeme, Ali Ay'ı kızına yönelik 'taksirle yaralama' suçu nedeniyle bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı. Rukiye Ay'a karşı 'silahla canavarsa hisle eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 ay hapsine, duruşmalardaki iyi hali göz önüne alınarak cezasını 3 yıl 9 aya indirdi. Ali Ay, tehdit suçundan da beraat etti.