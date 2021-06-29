Taksicinin katili yakalandı

Adana'da taksicilik yapan Fazıl Yoğun'u tabancayla öldüren Soner A., polisin 300'e yakın güvenlik kamerasının 400 saatlik görüntüsünü saniye saniye izlemesi sayesinde yakalandı. Soner A.'nın cinayeti, 'uyuşturucu ticareti' suçundan cezaevinde yatarken eşinin fuhuş yaptığından şüphelendiği, taksi şoförü Yoğun'u da eşini gideceği yerlere bıraktığını düşündüğü için işlediği öne sürüldü. Tutuklanan katil zanlısının, "Taksiye bindim. Maskemi çıkarıp, 'Beni tanıdın mı?' diye sordum. O sırada elini cebine götürdü, bıçak çıkaracağını düşünerek tabancayla ateş açtım. Araçtan kaçmaya çalışınca ateş etmeye devam ettim" dediği öğrenildi.

300 GÜVENLİK KAMERASI

Olay, 24 Haziran'da gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan peş peşe silah sesi vatandaşlar bir kişinin yerde yattığını, bir otomobilin de hızla olay yerinden ayrıldığını görünce polisi aradı. Tabancayla vurularak ağır yaralanan Fazıl Yoğun (47) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 300'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen polis, yaklaşık 400 saatlik görüntü izleyip, katil zanlısının 53 yaşındaki Soner A. olduğunu belirledi.

VURDU ARACI GASP ETTİ

Cinayet günü taksici Fazıl Yoğun'un, Atatürk Caddesi'nden aldığı bir kadın yolcuyu İbo Osman Caddesi'nde bıraktığı, bu sırada da şüpheli Soner A.'nın araca bindiği saptandı. Soner A.'nın, kendisini gitmek istediği yere bırakan Yoğun'a tabancayla vurduğu, sonrasında da taksiyi gasp ederek Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ne gittiği, aracı burada terk edip kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin izini süren polis, Soner A.'nın başka bir taksiyle Yeşilyurt Mahallesi'ndeki kaldığı aparta geri döndüğünü tespit etti. Soner A., polisin düzenlediği operasyonla saklandığı apartta yakalandı.

TUTUKLANDI

Katil zanlısının, 'uyuşturucu ticareti' suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu, bu süre zarfında eşinin fuhuş yaptığından şüphelendiği, Yoğun'u da eşini gideceği yerlere bıraktığını düşündüğü için öldürdüğü öne sürüldü. Emniyete götürülen Soner A.'nın ifadesinde, Yoğun'la konuşmak için taksisine bindiğini öne sürerek, "Maskemi çıkarıp, 'Beni tanıdın mı?' diye sordum. O sırada elini cebine götürdü, bıçak çıkaracağını düşünerek tabancayla ateş açtım. Araçtan kaçmaya çalışınca ateş etmeye devam ettim" dediği öğrenildi. Katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.